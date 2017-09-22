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11:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться

Скульптор Салават Щербаков, создавший памятник Михаилу Калашникову, в разговоре с Русской службой Би-би-си допустил, что на монументе могла быть по ошибке изображена схема немецкого автомата «Штурмгевер». Он выразил готовность внести правки в композицию, если ошибка будет подтверждена.

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фотографий
9
фотографий

Накануне историк Юрий Пашолок на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что заметил на одном из элементов памятника знаменитому советскому оружейнику взрыв-схему немецкого автомата StG 44.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта схема расположена на задней части монумента, где изображены различные модификации автомата Калашникова.

Ошибка закрасться могла. Мы советовались со специалистами [при работе над памятником]. Но если появился еще какой-то специалист, который думает по-другому, мы с благодарностью примем от него информацию, если что-то неверно — подправим. Но никакого злого умысла, что-то кто-то подсунул какую-то козу, чертика или дьявола, такого нет.
Салават Щербаков
Скульптор
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«Ошибиться мог я? Мог. Может он [Пашолок] оказаться неправ? Пока у меня впечатление, что он неправ. Но я с ним не встречался», — добавил скульптор.

Он отметил, что при работе над памятником обращался в музеи и архивы, но «что-то брали и из интернета». «В интернете могли закрасться ошибки, уже было такое», — сказал Щербаков.

«Я думаю, он [указавший на ошибку] патриот, наверняка, поэтому мы с ним найдем общий язык. Может мы что-то даже внесем еще по его совету», — заключил скульптор.

То, что на одном из элементов памятника изображена схема «Штурмгевера», подтвердил также эксперт по стрелковому оружию, официальный интернет-представитель концерна «Калашников» Максим Попенкер.
Во время загрузки произошла ошибка.

На работах Щербакова не в первый раз находят ошибки. В 2014 году на памятнике его авторства — «Прощание славянки» у Белорусского вокзала в Москве — была замечена немецкая винтовка «Маузер». Впоследствии винтовку с памятника спилили.

Ошибка подтверждена

В Российском военно-историческом обществе (РВИО), выступившем заказчиком памятника Калашникову, уже признали, что ошибка имела место, и пообещали, что она будет исправлена.

"Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали", - заявил агентству Москва исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он добавил, что у заказчика было только одно требование — к той модели автомата, что находится в руках у Калашникова. «Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — подчеркнул Конов.

Вместе с тем он отметил, что произошедший инцидент подтверждает то, что Калашников был самостоятельным конструктором и не опирался на чужие разработки.

«Благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенно разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно», — заключил директор РВИО.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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Во время загрузки произошла ошибка.
19 сентября© Ньюстюб
12 комментариевк этой статье
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Комментарии12
Комментарии
12
Спицын Михаил
"Ошибка могла закрасться" - это говорит об отсутствии профессионализма и наплевательском подходе к памяти великих людей. "Дай бабки - вот вам памятник". И...
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