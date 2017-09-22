Бабье лето придет в Беларусь в выходные

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«День осеннего равноденствия ознаменуется началом продолжительной волны бабьего лета. Благодаря скандинавскому антициклону, в выходные дни погода будет “миллион на миллион” — это когда на небе мало облаков, яркое солнце, отличная видимость и интенсивный прогрев воздуха. Можно планировать свой отдых в выходные с учетом идеальных метеоусловий», — отметил синоптик.

В субботу, 23 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь по югу страны скажется влияние уходящего малоподвижного фронтального раздела. Там пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью составит от плюс 7 по северу до плюс 16 по югу, днем ожидается 17−23 градуса тепла. В Минске в субботу прогнозируется переменная облачность, будет без существенных осадков. Температура ночью составит 9−11 градусов выше нуля, днем — плюс 18−20.

В воскресенье, 24 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью составит 6−13 градусов выше нуля, днем прогнозируется 14−21 градус тепла. В столице в воскресенье ожидается переменная облачность. Будет без существенных осадков. Температура ночью составит 8−10 градусов тепла, днем — 17−19 градусов выше нуля.

По словам Дмитрия Рябова, таким же будет и начало следующей недели.

В понедельник, 25 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура ночью составит 5−12 градусов выше нуля, днем прогнозируется 14−21 градус тепла.

Во вторник и среду, 26—27 сентября , также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью составит 4−11 градусов выше нуля, днем ожидается 15−20 градусов тепла.