Сергей Лавров пригласил всех на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил всех принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил всех принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи
Лавров выразил уверенность, что сегодня особенно важно воспитывать у молодых людей уважение к
«Приглашаем всех на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который меньше чем через месяц наша страна будет принимать в Сочи», — заявил он.