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12:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Сергей Лавров пригласил всех на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил всех принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи 14−22 октября. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил, выступая 21 сентября на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров выразил уверенность, что сегодня особенно важно воспитывать у молодых людей уважение к культурно-цивилизационному многообразию современного мира.

«Приглашаем всех на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который меньше чем через месяц наша страна будет принимать в Сочи», — заявил он.

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