Сергей Лавров пригласил всех на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Лавров выразил уверенность, что сегодня особенно важно воспитывать у молодых людей уважение к культурно-цивилизационному многообразию современного мира.

«Приглашаем всех на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который меньше чем через месяц наша страна будет принимать в Сочи», — заявил он.