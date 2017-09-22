Минсельхоз: Промышленный и любительский вылов омуля запрещен на Байкале с 1 октября

Источник: IrkutskMedia.ru

Минсельхоз ввел запрет на промышленный и любительский вылов омуля на Байкале с 1 октября. Изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна внесены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Запрет на промышленный вылов омуля вводится в Чивыркуйском заливе Байкала и реках, впадающих в него, бассейне реки Баргузин, в заливах Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор) озера, в реке Селенга. Рыбу нельзя будет добывать даже в виде прилова. В этих же акваториях действует запрет на добычу водных биоресурсов в период распаления льда.

«Ограничения предусмотрены для любительского лова омуля байкальского и его освоения коренными народами. Так, лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общин, осуществляющим традиционное рыболовство запрещено будет добывать омуля для личных нужд на маршрутах кочевий, временных стоянках и промежуточных базах», — отметили в пресс-службе.

Представителям КМНС нельзя будет ловить омуля в реках, впадающих в Байкал, а также на расстоянии менее 0,5 км вправо, влево и вглубь от устьев этих рек с 15 августа по 31 октября. При добыче омуля в промысловых районах Байкала КМНС могут использовать только сети (ставные, закидные и плавные невода, ловушки) с определенным размером ячеи. При этом длина сетепорядка должна будет составлять не более 500 метров, высота сетей — не более 5 метров. Одному звену (бригаде) разрешается выставлять только один сетепорядок. В Северо-Байкальском промысловом районе всего можно будет выставить 20 сетепорядков, в Баргузинском — только два.

Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой.

В новой редакции приказа уточнены и запретные сроки добычи водных биоресурсов в Северо-Байкальском рыбопромысловом районе озера Байкал: с 20 августа по 15 ноября, в реке Верхняя Ангара: с 10 сентября по 15 ноября, в реке Кичера: с 20 сентября по 15 ноября, включая их притоки и протоки. Запретные сроки добычи водных биоресурсов также установлены на закрепленных рыбоводных участках и предоставленных для осуществления промышленного рыболовства рыбопромысловых участках.

Приказом также предусмотрены изменения в наименованиях и размерах орудий лова.

Напомним, что впервые за много лет биомасса омуля уменьшилась в 2008 году до значений ниже 20 тысяч тонн, а по итогам 2015 года — до 10 тысяч тонн. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет. Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова омуля действовал с 1969 по 1982 год: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально.