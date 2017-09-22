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12:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские чиновники принимают жалобы на школьные поборы

В течение недели.

Источник: УралИнформБюро

Департамент образования Екатеринбурга 22 сентября 2017 года открывает горячую линию, куда можно пожаловаться на поборы в школах. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Линия будет работать по 29 сентября. Позвонить можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00 по телефонам: 371−65- 64; 371−74−36;371−25−12; 304−12−56; 304−12−54.

По данным Общественной палаты РФ, также проводившей сбор родительских жалоб, чаще всего родителей просят сдавать деньги на рабочие тетради и учебники, охрану, ремонт класса и школы. В числе менее распространенных трат — озеленение территории, покупка штор, парт, посуды в столовую и стола для учителя.

Ранее начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева призвала прекратить называть финансовую помощь родителей поборами: «Ребенок — это дорогое удовольствие. И, когда родители принимали решение о расширении семьи, они должны были понимать, что это потребует расходов. Государство не должно в полной мере обеспечивать его развитие».

По ее словам, проблема нехватки финансирования школ по-прежнему существует. Однако помощь должна оказываться только на добровольной основе, по договору и безналичным расчетом.

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