Челябинец получил звание «Лучший водитель-2017»

Конкурсная программа состояла как из теоретических, так и из практических заданий. Так, участники конкурса сдали специальное компьютерное тестирование на знание правил дорожного движения, ответили на вопросы по устройству и ремонту автомобиля, оказанию первой медицинской помощи и продемонстрировали навыки оформления путевого листа. Кроме того, водители прошли практические задания по замене колеса и вождению на автодроме с выполнением фигур.

Члены жюри во главе с директором Челябинского филиала Почты России Владимиром Образцовым пристально следили за ходом соревнования. Руководитель УФПС Челябинской области, приветствуя участников, отметил:

«Каждый из конкурсантов признан в своем подразделении лучшим, и их задача в рамках конкурса и в дальнейшей работе подтвердить это почетное звание. Желаю всем безаварийной езды, хороших дорог и удачи».

Несмотря на холодную погоду, конкурс продолжался более четырех часов. Члены жюри определили победителя по наибольшей сумме баллов за пять конкурсных заданий.

По итогам конкурса звание «Лучший водитель 2017 года» получил челябинец Раиль Закиров, работающий в отрасли связи «Автобазы» более 17 лет. Второе место занял представитель Верхнеуфалейского почтамта Антон Крохин. На третьем месте с разницей всего 0,3 балла оказался Александр Устьянцев — водитель Коркинского почтамта. Все участники получили дипломы и подарки от спонсоров и объединенной профсоюзной организации. Призеры были награждены медалями, а победитель стал обладателем кубка.