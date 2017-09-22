Ученые рассказали, что станет с миром без сексуального влечения
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые рассказали, что стало бы с человечеством, если бы все люди на Земле перестали испытывать сексуальное влечение, пишет Gizmondo.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые рассказали, что стало бы с человечеством, если бы все люди на Земле перестали испытывать сексуальное влечение, пишет Gizmondo.
Большая часть опрошенных изданием исследователей уверены, что общество претерпело бы существенные трансформации, поскольку секс является мощным социальным и экономическим двигателем.
Так, доцент социологии Колледжа Уильямса в США Грегори Митчелл считает, что в случае исчезновения влечения половая активность не перестала бы существовать, поскольку множество людей так или иначе привыкли заниматься сексом без желания.
Кроме того, увеличился бы спрос на суррогатное материнство и на усыновление детей из развивающихся стран.
По мнению Рэйчел Франклин из Университета Брауна, несмотря на появление новых репродуктивных технологий, отсутствие у людей сексуального влечения неизбежно приведет к сокращению населения.
Кэри Габриэль Костелло из Университета