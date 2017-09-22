Ученые рассказали, что станет с миром без сексуального влечения

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Большая часть опрошенных изданием исследователей уверены, что общество претерпело бы существенные трансформации, поскольку секс является мощным социальным и экономическим двигателем.

Так, доцент социологии Колледжа Уильямса в США Грегори Митчелл считает, что в случае исчезновения влечения половая активность не перестала бы существовать, поскольку множество людей так или иначе привыкли заниматься сексом без желания.

Тем не менее, в этом случае произошел бы сильный экономический спад, а также изменились бы традиционные отношения между полами.

Кроме того, увеличился бы спрос на суррогатное материнство и на усыновление детей из развивающихся стран.

По мнению Рэйчел Франклин из Университета Брауна, несмотря на появление новых репродуктивных технологий, отсутствие у людей сексуального влечения неизбежно приведет к сокращению населения.

В результате властям придется вводить систему принуждения, чтобы заставлять людей продолжать род. По словам социолога Рональда М. Грина, одной из мер может стать полный запрет на противозачаточные средства.