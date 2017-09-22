На пороге миллиона. Названа численность жителей Калининградской области

Естественная убыль населения в январе-июле 2017 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 815 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Миграционный прирост полностью компенсировал потери численности населения от естественной убыли. Отмечается уменьшение смертности детей в возрасте до одного года. В структуре причин смерти младенцев: состояния, возникающие в перинатальный период и врожденные аномалии.

За январь-июль 2017 года число мигрантов увеличилось на 1531 человека или на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, миграционный прирост населения увеличился на 313 человек, или на 5,7%, отмечает Калининградстат.