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17:09 (мск), источник: Янтарный край

На пороге миллиона. Названа численность жителей Калининградской области

В Калининграде и области на 1 августа 2017 года предварительная численность постоянного населения составила 991 009 человек и увеличилась с начала года на 4748 человек.

Естественная убыль населения в январе-июле 2017 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 815 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Миграционный прирост полностью компенсировал потери численности населения от естественной убыли. Отмечается уменьшение смертности детей в возрасте до одного года. В структуре причин смерти младенцев: состояния, возникающие в перинатальный период и врожденные аномалии.

За январь-июль 2017 года число мигрантов увеличилось на 1531 человека или на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, миграционный прирост населения увеличился на 313 человек, или на 5,7%, отмечает Калининградстат.

В январе-июле 2017 года в обмене населением с государствами-участниками СНГ сохраняется миграционный прирост, наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Узбекистаном, Украиной и Кыргызстаном.

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