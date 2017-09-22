На юге Казахстана объявили штормовое предупреждение

Источник: РИА "Новости"

По данным специалистов РГП «Казгидромет», 24 сентября в Алматинской области ожидаются осадки, в горных районах сильные дожди с переходом в снег, ветер 15−20 метров в секунду.

При этом 24—26 сентября температура ночью понизится до 3−8 тепла, местами заморозки 3 градуса.

В эти же дни в Жамбылской области ожидается ветер 15−20, порывы 23 метров в секунду, ночью температура понизится до 3−8 тепла, местами заморозки 3 градуса, днем 15−20, местами 12 тепла.