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12:34 (мск), источник: Newtimes.kz

На юге Казахстана объявили штормовое предупреждение

В трех областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным специалистов РГП «Казгидромет», 24 сентября в Алматинской области ожидаются осадки, в горных районах сильные дожди с переходом в снег, ветер 15−20 метров в секунду.

При этом 24—26 сентября температура ночью понизится до 3−8 тепла, местами заморозки 3 градуса.

В эти же дни в Жамбылской области ожидается ветер 15−20, порывы 23 метров в секунду, ночью температура понизится до 3−8 тепла, местами заморозки 3 градуса, днем 15−20, местами 12 тепла.

В Кызылординской области 23—25 сентября усилится ветер до 23 метров в секунду, ожидается пыльная буря.

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