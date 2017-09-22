«Двойник» инвалида из Темиртау превратил его жизнь в кошмар

Источник: Nur.kz

О существовании «двойника» Эрик Александрович Эм узнал, когда была внедрена единая республиканская электронная база данных, пишут «Криминальные новости».

Как оказалось, параллельно с ним жил человек с такой же фамилией, именем, отчеством и даже датой рождения. Он тоже родился в Бухаржырауском районе Карагандинской области, но позже переехал в Алматы.

В 2002 году алматинский Эм получил новое удостоверение личности. Какой-то безвестный сотрудник при выдаче этого документа практически аннулировал сам факт существования темиртауского Эма.

Чиновника не смутило, что в 2000 году Эрик Александрович тоже получил удостоверение, с другим ИНН. Но самое главное: у полных тезок на фото в базе данных совершенно разная внешность.

Эти изменения дали о себе знать, когда алматинец уехал жить в Россию.

Пять лет назад темиртауский Эрик Эм захотел оформить паспорт, но ему отказали. В миграционной полиции объяснили: у вас документ уже на руках.

Инвалид ходил по различным инстанциям и нигде не смог получить ясного ответа, каким же образом он успел получить паспорт, если никогда в глаза его не видел. Спустя два года позвонили из ГЦВП, пригласили на прием и спросили: почему в одном из документов инвалида запечатлено лицо совершенно другого человека?

Позже Эрик Александрович узнал, что некий алматинский Эм уехал на ПМЖ в Омск. Поэтому темиртауский Эм не сможет получить пенсию, когда придет время.

Чтобы доказать, что он никого не обманывает, Эрик Александрович привлек свидетелей — два брата подтвердили его личность, даже участковый для проверки выезжал в поселок к матери Эрика Александровича, когда та была еще жива.

«В качестве доказательства, что я все время жил в Темиртау, взял копии всех пенсионных отчислений в пенсионный фонд за все годы. Там ни одного пробела, все месяцы заполнены. За те годы, что я работал на темиртауских предприятиях, ни разу не ездил даже в командировки за границу», — рассказывает мужчина.

Он долго обивал пороги миграционки. Предъявленная темиртаусцем информация никого не убедила.

«14 апреля 2017 года у меня была переаттестация на инвалидность. Прихожу, беру адресную справку, а она без даты моей регистрации по месту жительства. То есть якобы я выехал из Казахстана в Россию. И следом у меня отобрали инвалидность», — пояснил Эрик Александрович.

По словам горожанина, миграционная служба Темиртау сделала запрос в Омск и получила ответ, что в российском городе действительно проживает человек с такими данными.

«У меня есть полный тезка в России, но это никак не меняет моего положения. В миграционке мне сказали: мы вам ничем больше помочь не можем. Я спрашиваю начальницу: что же мне делать? Она отвечает: пишите жалобу министру МВД», — говорит Эм.

Инвалид обратился к адвокату, который заявил, что придется обращаться в суд.

«Для этого следует собирать все письменные отказы, хотя уже в ЦОНе отказались дать отказ, если можно так выразиться. Дают лишь адресную справку, а там, как я говорил, нет даты регистрации, поэтому справка недействительна. По базе данных я выписан. А без даты регистрации по месту жительства мне не дают инвалидность. Выходит, я не гражданин Казахстана. Чиновники говорят: может, у вас двойное гражданство, кто вас знает. Мы, мол, не виноваты, — добавляет мужчина.

В апреле 2018 года он должен получать пенсию. А теперь эти выплаты под вопросом.

Сейчас Эрик Эм вместе с родственниками готовится к поездке в Астану, надеясь попасть на прием к министру МВД Калмуханбету Касымову.