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12:24 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за похолодания


Заморозки составят до -10 С.

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночные часы 23 сентября местами по Самарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до -10 С, сообщает ОДС ЦУКС Самара.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

— Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов. В целях недопущения возгораний, рекомендуется использовать менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентиляторы. Однако надо помнить, что электроприборы должны быть заводского изготовления.

— Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

— Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в осенне-весенний период. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

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