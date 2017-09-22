В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за похолодания
Заморозки составят до -10 С.
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Заморозки составят до -10 С.
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночные часы 23 сентября местами по Самарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до -10 С, сообщает ОДС ЦУКС Самара.
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
— Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов. В целях недопущения возгораний, рекомендуется использовать менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентиляторы. Однако надо помнить, что электроприборы должны быть заводского изготовления.
— Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.
— Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в