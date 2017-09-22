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12:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Юрий Кулик приступил к обязанностям начальника ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье — Генерал-майор Юрий Кулик приступил к обязанностям начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МВД России по Нижегородской области, утром 22 сентября начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-майор Юрий Кулик официально представлен личному составу.

Напомним, что 9 марта по указу президента экс-руководитель ведомства Иван Шаев освобожден от должности.

Ранее сообщалось, что рапорт об отставке Иван Шаев подал еще в январе 2017 года.

СПРАВКА.

Генерал-майор полиции Юрий Павлович Кулик родился в апреле 1963 году на Украине. В 1981—1985 годах проходил службу в Вооруженных силах в воздушно-десантных войсках.

С 2004 года — начальник Приволжского УВД на транспорте. В 2006 году указом президента ему было присвоено специальное звание генерал-майор милиции.

В 2007 году назначен начальником Московского УВД на воздушном и водном транспорте. В 2011 году переведен на службу в ФСИН РФ, где возглавил Управление Федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю.

4 января 2014 года указом президента Российской Федерации назначен начальником УМВД России по Тамбовской области.

Женат. Воспитывает четверых детей.

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