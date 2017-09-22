Юрий Кулик приступил к обязанностям начальника ГУ МВД России по Нижегородской области
Нижний Новгород. 20 сентября.
Нижний Новгород. 20 сентября.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МВД России по Нижегородской области, утром 22 сентября начальник ГУ МВД России по Нижегородской области,
Напомним, что 9 марта по указу президента
Ранее сообщалось, что рапорт об отставке Иван Шаев подал еще в январе 2017 года.
СПРАВКА.
С 2004 года — начальник Приволжского УВД на транспорте. В 2006 году указом президента ему было присвоено специальное звание
В 2007 году назначен начальником Московского УВД на воздушном и водном транспорте. В 2011 году переведен на службу в ФСИН РФ, где возглавил Управление Федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю.
4 января 2014 года указом президента Российской Федерации назначен начальником УМВД России по Тамбовской области.
Женат. Воспитывает четверых детей.