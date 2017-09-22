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12:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Привезенные из Испании и Франции хамон и сыр уничтожили в Самарской области

Самара. 22 сентября. НТА-Приволжье — Привезенные из Испании и Франции хамон и сыр уничтожили в Самарской области.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области, специалистами ведомства совместно с Приволжской транспортной прокуратурой была проведена проверка продуктового магазина «Гастроном № 1».

Согласно информации, в магазине на прилавках были выявлены занесенные в список санкционных товаров продукты — окорок «Хамон» и сыр «Manchego» производства Испании и Франции. Общая масса выявленной санкционной продукции составила 49,7 кг.

Так как оборот и продажа данной продукции запрещена на территории РФ, окорок и сыр были изъяты и после уничтожены сотрудниками Россельхознадзора и прокуратуры.

Ранее сообщалось, более 600 кг санкционных томатов уничтожено в Саратовской области.

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