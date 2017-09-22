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12:25 (мск), источник: РИА Новости

В балетную труппу Большого театра приняли праправнучку Матильды Кшесинской

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Праправнучка возлюбленной будущего императора Николая II балерины Матильды Кшесинской, выпускница Академии русского балета им. Вагановой Элеонора Севенард принята в этом сезоне в балетную труппу Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.

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Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. После окончания Академии русского балета им. Вагановой в 2017 году была принята в балетную труппу Большого театра, где репетирует под руководством выдающейся балерины народной артистки СССР Светланы Адырхаевой.

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Во время учебы в Академии русского балета Севенард была занята в спектаклях Мариинского театра, гастролировала с театром в Литве и Японии. Весной 2017 года принимала участие в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.

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Праправнучка Кшесинской обладает II премией Международного балетного конкурса «Vaganova — PRIX», первой премией III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», премией Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева. Она лауреат общероссийского конкурса Минкультуры РФ «Молодые дарования России».

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Ранее общественный резонанс вызвал задолго до выхода в прокат фильм «Матильда», который посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга.

Власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать «Матильду» в их регионах, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.

Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажу вокруг его фильма, а министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это «обычный художественный фильм».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Спицын Михаил
На фоне ажиотажа вокруг "Матильды", у нее хорошее будущее.
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