В балетную труппу Большого театра приняли праправнучку Матильды Кшесинской

Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. После окончания Академии русского балета им. Вагановой в 2017 году была принята в балетную труппу Большого театра, где репетирует под руководством выдающейся балерины народной артистки СССР Светланы Адырхаевой.
Во время учебы в Академии русского балета Севенард была занята в спектаклях Мариинского театра, гастролировала с театром в Литве и Японии. Весной 2017 года принимала участие в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.
Праправнучка Кшесинской обладает II премией Международного балетного конкурса «Vaganova — PRIX», первой премией III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», премией Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева. Она лауреат общероссийского конкурса Минкультуры РФ «Молодые дарования России».
Ранее общественный резонанс вызвал задолго до выхода в прокат фильм «Матильда», который посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга.
Власти Чечни и Дагестана обратились к Минкультуры с просьбой не показывать «Матильду» в их регионах, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм.
Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажу вокруг его фильма, а министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это «обычный художественный фильм».