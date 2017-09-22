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12:36 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Самый мощный ледокол в мире спускают на воду в Петербурге

Атомоход «Сибирь» строили с 2015 года.

В Петербурге сегодня спустят на воду первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» — самый большой и мощный в мире, передает пресс-служба Балтийского завода.

Ледокол «Сибирь» был заложен в мае 2015 года. Всего, согласно, контракту, на заводе строят три атомных ледокола проекта — головной «Арктика» и серийный «Урал». Аналогов им нет во всем мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Универсальные атомоходы предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике и на мелководных участках Обской губы и Енисея, а также для спасательных работ.

Ледоколы будут оборудованы двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт.

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