Самый мощный ледокол в мире спускают на воду в Петербурге
Атомоход «Сибирь» строили с 2015 года.
Атомоход «Сибирь» строили с 2015 года.
В Петербурге сегодня спустят на воду первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» — самый большой и мощный в мире, передает
Ледокол «Сибирь» был заложен в мае 2015 года. Всего, согласно, контракту, на заводе строят три атомных ледокола проекта — головной «Арктика» и серийный «Урал». Аналогов им нет во всем мире.
Универсальные атомоходы предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике и на мелководных участках Обской губы и Енисея, а также для спасательных работ.
Ледоколы будут оборудованы двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт.