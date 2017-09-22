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13:06 (мск), источник: Newslab.ru

Горячую воду в батареях красноярцев защитили от воровства зеленым красителем

Собственники частных домов и помещений в многоквартирных домах поселка Лалетино незаконно слили 50 тонн технической воды, предназначенной для повторного нагрева радиаторов отопления.

Источник: РИА "Новости"

В красноярском поселке Лалетино воду в закрытой системе теплоснабжения сегодня окрасили биологическим красителем. Так специалисты «КрасКома» решили бороться с воровством горячей воды.

Как рассказали в пресс-службе компании, согласно условиям договора на теплоснабжение, в поселке Лалетино отсутствует горячая вода. Однако за пять дней отопительного сезона из закрытой системы теплоснабжения муниципальной электрокотельной «Лалетино» собственники частных домов и помещений в многоквартирных домах этого поселка незаконно слили 50 тонн технической воды, предназначенной для повторного нагрева радиаторов отопления.

«Этой весной с помощью безопасного для здоровья и окружающей среды органического красителя “Уранин А”, применяемого в медицине и разрешенного санитарными правилами для определения утечки воды в теплосетях, “КрасКом” уже окрашивал теплоноситель на этой электрокотельной, — рассказывает главный инженер предприятия Геннадий Кадушкин. — Тогда нам удалось в 30 раз сократить ежечасную подпитку холодной водой с 12 000 литров до регламентных 400. К сожалению, после старта отопительного сезона случаи несанкционированного водоразбора в Лалетино повторились. Из-за этого был нарушен технологический режим работы как котельной, так и сетей холодного водоснабжения, что привело к дефициту в домах и водоразборных колонках на ул. Туристской и ул. Проектной холодной воды, которая используется в качестве подпитки для поддержания электрокотельной в рабочем состоянии».

В мае этого года «потерянный» теплоноситель сотрудники сетевого участка Свердловского района обнаружили в септиках многоквартирных и частных домов поселка. При этом, в Службе сбыта компании «КрасКом» подчеркивают, что согласно условиям действующих договоров энергоснабжения, абоненты получают и оплачивают только теплоноситель для систем отопления, стоимость которого с 1 января была снижена в 1,6 раза. Если до 1 января 2017 года для потребителей «КрасКома» одна гигакалория стоила 2,5 тысячи рублей, то теперь — 1,5 тысячи.

Для получения качественной горячей воды зимой абонентам рекомендуется пользоваться нагревательными приборами, как и летом, когда электрокотельная останавливается на профилактику.

Компания «КрасКом» еще раз напоминает жителям Лалетино о том, что техническую воду из батарей нельзя использовать в быту. Это запрещено законодательными нормами и требованиями СанПиН, а также может привести к полному прекращению циркуляции тепла и остановке котельной.

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