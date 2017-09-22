Чиновники Калининградской области пересели на велосипеды
В Калининграде 22 сентября 2017 года чиновники регионального правительства поддержали Международный день без автомобиля и акцию «На работу на велосипеде».
В Калининграде 22 сентября 2017 года чиновники регионального правительства поддержали Международный день без автомобиля и акцию «На работу на велосипеде».
«Благодаря прошлой акции в мае мы всей семьей решили приобрести велосипеды. Это отличный способ поддержания физической формы и улучшения экологии в городе. В Калининграде данный вид транспорта набирает популярность. Особенно это заметно летом. Сейчас уже холодает, люди отдают предпочтение пешей прогулке до работы. Если в целом говорить о развитии массового спорта, в регионе есть тенденция к увеличению велосипедистов, уличных гимнастов. В том числе благодаря открытию в этом году площадок для занятий воркаутом, они весьма востребованы горожанами. Мы продолжим работу по созданию спортивной инфраструктуры», — отметила Наталья Ищенко.
«Сегодня рабочий день начался с того, что я приняла участие в акции “День без автомобиля”. Из дома на работу приехала на велосипеде. Очень бодрит. Считаю акцию полезной, год от года к ней присоединяется всё больше людей. На один день они оставляют свои автомобили, пересаживаются на велосипеды, идут пешком или едут в общественном транспорте. А значит, все вместе способствуют тому, чтобы было меньше пробок и чище воздух», — сказала врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.
Руководитель министерства социальной политики Анжелика Майстер подчеркнула, что в регионе растет культура дорожного движения и уважения к велосипедистам: «Вот такая утренняя поездка создает настроение, дает возможность подготовиться к наступающему дню, подышать воздухом. Я давно занимаюсь велосипедным спортом. Всей семьей ежегодно присоединяемся к массовому велопробегу “Тур де Кранц”. Получила колоссальное удовольствие от последнего выезда. Все хорошо вели себя на трассе, уважительно относились другу к другу. Культура вождения велосипедов у нас приживается».