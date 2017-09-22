Чиновники Калининградской области пересели на велосипеды

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«Благодаря прошлой акции в мае мы всей семьей решили приобрести велосипеды. Это отличный способ поддержания физической формы и улучшения экологии в городе. В Калининграде данный вид транспорта набирает популярность. Особенно это заметно летом. Сейчас уже холодает, люди отдают предпочтение пешей прогулке до работы. Если в целом говорить о развитии массового спорта, в регионе есть тенденция к увеличению велосипедистов, уличных гимнастов. В том числе благодаря открытию в этом году площадок для занятий воркаутом, они весьма востребованы горожанами. Мы продолжим работу по созданию спортивной инфраструктуры», — отметила Наталья Ищенко.

«Сегодня рабочий день начался с того, что я приняла участие в акции “День без автомобиля”. Из дома на работу приехала на велосипеде. Очень бодрит. Считаю акцию полезной, год от года к ней присоединяется всё больше людей. На один день они оставляют свои автомобили, пересаживаются на велосипеды, идут пешком или едут в общественном транспорте. А значит, все вместе способствуют тому, чтобы было меньше пробок и чище воздух», — сказала врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.