Улицу Арена-2018 в Самаре достроят к концу ноября
Подрядчики приступают к укладке верхнего слоя асфальта.
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Подрядчики приступают к укладке верхнего слоя асфальта.
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Строительство улицы Арена-2018 — неотъемлемая часть подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Автомобильная дорога станет основным маршрутом следования всех клиентских групп и соединит две городские магистрали — Волжское шоссе и улицу Демократическую. Проезд на территорию стадиона со стороны Арены-2018 будет осуществляться через улицу Дальняя.
— На сегодняшний день земляные работы выполнены на 100%, по укладке устилающего песчаного основания на 90%, устройство нижних слоев асфальта — на 90%, — рассказывает главный инженер компании «Дормостаэро» Андрей Солдатов. — Осталось соединиться с улицей Демократической.
На всем протяжении улица Арена-2018 будет иметь четырехполосную проезжую часть — по две полосы в каждом направлении. По улице будет ходить общественный транспорт, предусмотрена установка шести остановочных павильонов и трех светофоров. Кроме того, напротив стадиона «Самара-Арена» ведется строительство двух подземных переходов с лифтами для маломобильных групп населения, пишет «Самарская газета».