Ночью — заморозки, днем — дожди: челябинцев ждут непогожие выходные
Бабье лето уходит, уступая место настоящей уральской осени.
Бабье лето уходит, уступая место настоящей уральской осени.
В ближайшие выходные жителей Челябинской области ожидает хмурая и дождливая погода — ночью в горах температура опустится до минус 4, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют облачность, местами небольшие дожди при северном и
В воскресенье, 24 сентября, небольшие дожди пройдут в большинстве районов региона, в том числе в Челябинске. Температура воздуха опустится до 6−11 градусов.
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По данным Gismeteo, в ближайшие две недели теплых дней на Южном Урале не предвидится. В регионе наступает настоящая осень.