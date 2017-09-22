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12:58 (мск), источник: dostup1.ru

Ночью — заморозки, днем — дожди: челябинцев ждут непогожие выходные

Бабье лето уходит, уступая место настоящей уральской осени.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 761 мм рт. ст. 3 м/с

В ближайшие выходные жителей Челябинской области ожидает хмурая и дождливая погода — ночью в горах температура опустится до минус 4, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют облачность, местами небольшие дожди при северном и северо-восточном ветре. Температура воздуха днем 7−12 градусов.

В воскресенье, 24 сентября, небольшие дожди пройдут в большинстве районов региона, в том числе в Челябинске. Температура воздуха опустится до 6−11 градусов.

«23—25 сентября в ночные и утренние часы в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 1−4 градусов», — предупреждают в Челябинском ЦГМС.

По данным Gismeteo, в ближайшие две недели теплых дней на Южном Урале не предвидится. В регионе наступает настоящая осень.

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