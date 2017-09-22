Ночью — заморозки, днем — дожди: челябинцев ждут непогожие выходные

В ближайшие выходные жителей Челябинской области ожидает хмурая и дождливая погода — ночью в горах температура опустится до минус 4, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют облачность, местами небольшие дожди при северном и северо-восточном ветре. Температура воздуха днем 7−12 градусов.

В воскресенье, 24 сентября, небольшие дожди пройдут в большинстве районов региона, в том числе в Челябинске. Температура воздуха опустится до 6−11 градусов.

« 23—25 сентября в ночные и утренние часы в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 1−4 градусов», — предупреждают в Челябинском ЦГМС.