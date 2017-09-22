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17:51 (мск), источник: Ридус

«Русская Рапунцель» поразила западные СМИ своей историей

Некогда страдавшая от облысения россиянка теперь вдохновляет людей по всему миру.

До 18 лет Анастасия Сидорова страдала от облысения. Ежедневно у нее выпадали сотни волос, оставляя на голове небольшие залысины.

Диагноз «андрогенетическая алопеция» (поредение волос в области центрального пробора головы с распространением на её боковые поверхности. — Прим «Ридуса») ей поставили еще в подростковом возрасте. Волосы могут выпадать в огромном количестве из-за стресса или наследственных заболеваний.

Поначалу Анастасия страдала от своего облысения, но затем начала борьбу за шикарную шевелюру.

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«На фоне сильного воспалительного заболевания у меня началось выпадение волос. Волосы лезли огромными клоками, абсолютно все было в волосах, прекратился былой рост и появилась себорея», — вспоминает она.

«У меня было два пути — забить на себя, мыть голову раз в неделю, втирать в нее яйцо, пить витамины и жаловаться на то, что мне не повезло с генетикой. Или разобраться в проблеме и ежедневно прилагать усилия для ее решения».

Анастасия выбрала второй вариант. «Когда коса стала совсем тонкой, я готова была втирать в голову все что угодно 24 часа в сутки», — признаётся она.

Однако столь впечатляющего результата она добилась не сразу. На то, чтобы отрастить густые волосы до бедер, ушло пять лет.

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Результат быстрым быть не может априори. Если кто-то вам обещает результат за неделю использования или за месяц, то смело разворачивайтесь и уходите», — рассказывает Анастасия.

Секретами восстановления волос она делится в своем Instagram. Для своих подписчиков она составляет программы по уходу за волосами.

Например, девушка рекомендует не сушить голову феном сразу после мытья, а подсушить волосы на 60% естественным путем. Затем необходимо направить струю воздуха фена по росту волос, а не наоборот, как часто делают женщины, пытаясь добиться объема.

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В своем блоге Анастасия показывает, как правильно использовать маски и наносить их. За пять лет упорной борьбы с облысением она отрастила густые волосы, доходящие до середины бедер.

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Сидорова являлась лицом компании Pantene. Сейчас девушка работает косметическим трихологом и вдохновляет пациентов своей роскошной прической, пишет издание Independent.

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Анастасия — не единственная россиянка, покорившая западные СМИ. В мае прошлого года они писали о Дарье Губановой, которая не стрижет волосы с 2003 года.

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От алопеции страдают 50% мужчин в пенсионного возраста и 50% женщин старше 65 лет. Однако не всегда стоит бить тревогу. Ежедневное выпадение волос — явление нормальное, если ограничивается лимитом 50−150 волосков в сутки.

В последнее время появляется все больше приверженцев движения «No poo» (без шампуня), пропагандирующего отказ от моющих средств.

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