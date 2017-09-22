«Русская Рапунцель» поразила западные СМИ своей историей
Некогда страдавшая от облысения россиянка теперь вдохновляет людей по всему миру.
Некогда страдавшая от облысения россиянка теперь вдохновляет людей по всему миру.
До 18 лет Анастасия Сидорова страдала от облысения. Ежедневно у нее выпадали сотни волос, оставляя на голове небольшие залысины.
Диагноз «андрогенетическая алопеция» (поредение волос в области центрального пробора головы с распространением на её боковые поверхности. — Прим «Ридуса») ей поставили еще в подростковом возрасте. Волосы могут выпадать в огромном количестве
Поначалу Анастасия страдала от своего облысения, но затем начала борьбу за шикарную шевелюру.
«У меня было два пути — забить на себя, мыть голову раз в неделю, втирать в нее яйцо, пить витамины и жаловаться на то, что мне не повезло с генетикой. Или разобраться в проблеме и ежедневно прилагать усилия для ее решения».
Анастасия выбрала второй вариант. «Когда коса стала совсем тонкой, я готова была втирать в голову все что угодно 24 часа в сутки», — признаётся она.
Однако столь впечатляющего результата она добилась не сразу. На то, чтобы отрастить густые волосы до бедер, ушло пять лет.
Секретами восстановления волос она делится в своем Instagram. Для своих подписчиков она составляет программы по уходу за волосами.
Например, девушка рекомендует не сушить голову феном сразу после мытья, а подсушить волосы на 60% естественным путем. Затем необходимо направить струю воздуха фена по росту волос, а не наоборот, как часто делают женщины, пытаясь добиться объема.
В своем блоге Анастасия показывает, как правильно использовать маски и наносить их. За пять лет упорной борьбы с облысением она отрастила густые волосы, доходящие до середины бедер.
Сидорова являлась лицом компании Pantene. Сейчас девушка работает косметическим трихологом и вдохновляет пациентов своей роскошной прической, пишет издание Independent.
Анастасия — не единственная россиянка, покорившая западные СМИ. В мае прошлого года они писали о Дарье Губановой, которая не стрижет волосы с 2003 года.
От алопеции страдают 50% мужчин в пенсионного возраста и 50% женщин старше 65 лет. Однако не всегда стоит бить тревогу. Ежедневное выпадение волос — явление нормальное, если ограничивается лимитом 50−150 волосков в сутки.
В последнее время появляется все больше приверженцев движения «No poo» (без шампуня), пропагандирующего отказ от моющих средств.