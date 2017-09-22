На Байкале найдены захоронения эпохи неолита

Учёные из Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили на побережье озера Байкал 11 человеческих скелетов, которые являются частью крупного могильника эпохи неолита — раннего бронзового века. Об этом 21 сентября сообщается на сайте вуза.

Археологи обследовали территорию площадью 140 квадратных метров и провели раскопки. На глубине 10−15 см от поверхности земли они обнаружили 10 погребений с 11 человеческими скелетами.

По словам учёных, одной из наиболее интересных находок является могильная кладка, под которой откопали два скелета, черепа которых оказались в полуразрушенном состоянии. Один из погребенных лежал на спине, а второй находился на боку с подогнутыми ногами, что характерно для погребений раннего неолита.

Помимо останков людей, исследователи обнаружили ряд артефактов. Среди них фрагменты хайтинской керамики, которые считаются одними из самых древних на территории Прибайкалья, а также кольца из светлого нефрита, кальцита, костяные иглы, подвески из клыков марала.

Также был обнаружен «клад» из разноцветных галек, которые, предположительно, когда-то находились в одной сумке. Каждый камень в этом наборе служил примитивным орудием труда и имел определенное предназначение: гальки использовали в качестве грузил, тесел и скребел.

Всего в ходе экспедиций 2013, 2016 и 2017 годов учёные нашли на могильнике мыса Уюга 14 скелетов. Летом прошлого года здесь было найдено парное погребение — скелеты мужчины и женщины, державшихся за руки. Причём на останках мужчины, кости которого полностью сохранили анатомический порядок, были массивные кольца из редкого белого нефрита — три на груди и одно в левой глазнице, что может объясняться особыми представлениями древних людей о загробном мире.