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15:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Пилотажная группа «Регион» опубликовала видео, записанное в Волгограде

Пилотажная группа «Регион», как и обещала, выложила видео, записанное во время выступления в Волгограде на Дне города.

Местные жители воочию могли увидеть 10 сентября 4 самолета L-39 Albatros, за штурвалами которых сидели мастера международного уровня. Пилоты выполнили фигуры группового высшего пилотажа. Зрителям показали синхронные «бочки» и эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, а также «петлю Нестерова» и встречные проходы.

Во время выступления на бортах были установлены камеры, которые сняли Волгоград с высоты птичьего полёта.

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