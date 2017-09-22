Пилотажная группа «Регион» опубликовала видео, записанное в Волгограде

Местные жители воочию могли увидеть 10 сентября 4 самолета L-39 Albatros, за штурвалами которых сидели мастера международного уровня. Пилоты выполнили фигуры группового высшего пилотажа. Зрителям показали синхронные «бочки» и эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, а также «петлю Нестерова» и встречные проходы.