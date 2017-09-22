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13:27 (мск), источник: Kazinform

Казахстан и Россия отменили пограничный контроль в поездах

МОСКВА. КАЗИНФОРМ — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов и статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин подписали документ об обмене грамотами о ратификации протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РФ.

Источник: Агентство «Москва»

Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран.

Ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда «Тулпар-Тальго» по маршруту Астана — Уральск и Алматы — Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк. Периодичность курсирования будет составлять через день.

Как подчеркнул И. Тасмагамбетов, нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.

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