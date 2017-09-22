Казахстан и Россия отменили пограничный контроль в поездах
МОСКВА. КАЗИНФОРМ — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов и
МОСКВА. КАЗИНФОРМ — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов и
Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран.
Ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда «Тулпар-Тальго» по маршруту Астана — Уральск и Алматы — Уральск транзитом через российскую станцию
Как подчеркнул И. Тасмагамбетов, нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.