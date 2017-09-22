В Новосибирске родился малыш-гигант

По словам врачей, мама ребенка (для нее это уже четвертые роды) уже рожала крупных детей, однако размеры новорожденного превзошли все ожидания.

Крупные дети достаточно часто рождаются, а гигантский плод — больше 5 килограммов — встречается редко. Последние шесть лет здесь работаю, такой вес ребенка — ни разу не было. Именно 5670 грамм Александр Шаклеин Руководитель акушерской службы больницы

Малыш родился здоровым и, как отметили медики, сразу закричал.

«Когда я родила, когда его взяли медсестры, одна из них не смогла его поднять — вдвоем брали», — рассказала Светлана Каскеева, мама новорожденного Дмитрия.