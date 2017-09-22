Церетели готов создать бюст Путина для «Аллеи правителей» в Москве
Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели заявил, что готов создать бюст президента РФ Владимира Путина для размещения на «Аллее правителей» в Москве.
Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели заявил, что готов создать бюст президента РФ Владимира Путина для размещения на «Аллее правителей» в Москве.
Об этом он сообщил журналистам на церемонии открытия бюстов советских лидеров.
Я уже сделал памятник Путину, вы не ходите в музеи, и не смотрите. А чтобы его бюст установить в «Аллее правителей» — если они (власти — прим. Агентства «Москва») захотят, да. Это не от меня зависит.
Вместе с тем скульптор отметил, что пока изготавливать бюст рано, так как президент находится в «добром здравии».
На аллее, расположенной в сквере у Музея военной формы одежды РВИО в Петроверигском пер., сейчас установлены бюсты всех лидеров СССР — Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева.
Ранее были установлены бюсты 33 деятелей, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной — от великих князей периода образования централизованного государства до членов Временного правительства 1917 г. Также в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых. «Аллея правителей» появилась в Москве в мае 2017 г.