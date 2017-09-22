Церетели готов создать бюст Путина для «Аллеи правителей» в Москве

Я уже сделал памятник Путину, вы не ходите в музеи, и не смотрите. А чтобы его бюст установить в «Аллее правителей» — если они (власти — прим. Агентства «Москва») захотят, да. Это не от меня зависит.

Зураб Церетели Скульптор