По делу «полицейского-миллионера» начали допрашивать свидетелей

Днем 22 сентября в зале Кировского районного суда вновь собрались участники разбирательства по иску прокуратуры об изъятии в пользу государства 200-миллионного имущества из собственности экс-сотрудника местного МВД Ильнура Юсупова и его супруги.

Место ответчиков пустовало: увы, чета Юсуповых снова не явилась на суд, более того — не было и их адвоката. Зато со стороны истца на заседании присутствовали сразу три сотрудника прокуратуры.

— Ответчиками заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства на основании того, что необходимо время для сбора документов, — огласил прошение судья. И отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что дело рассматривается с июня — времени на сбор документов было достаточно.

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В пятницу, наконец, спустя несколько заседаний, суд перешел к рассмотрению дела по существу. Прокуратура огласила требования об изъятии недвижимости: нескольких квартир, дома и земельных участков общей площадью 37 гектаров.

— За 2013−2015 годы Юсуповы, при ежегодном доходе семьи в 1,5 миллиона рублей, приобрели три квартиры, жилой дом, три земельных участка общей суммой 18 миллионов, 2 автомобиля общей стоимостью 3 миллиона, — перечисляют сотрудники прокуратуры. — Кроме того, Юсупов фактически причастен к реализации коррупционной схемы по приобретению в собственность земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки были приобретены путем оформления участков на жителей сельского поселения с последующим переоформлением на подставных лиц и дарением Юсуповым.

А чтобы получить подтверждение или опровержение этих суждений, на допрос пригласили свидетеля, которая якобы подарила супруге Юсупова земельный участок.

Ею оказалась женщина из села Подымалово. По словам свидетеля, она в свое время купила несколько земельных участков на сумму 3 миллиона рублей. А после один из участков… подарила Эллине Юсуповой, а также еще нескольких людям. Подарила. При том, что сама она далеко не толстосумая помещица (работает в больнице за 18−20 тысяч рублей, супруг получает и того меньше), становится совершенно непонятно, откуда такая щедрость. Кстати, как призналась свидетельница, дружбу с четой Юсуповых она не водит — как и с другими одаряемыми. Разъяснить свои намерения, увы, сельчанка не сумела — пояснила лишь, что видела в этом (раздаривании земли малознакомым людям — прим. ред) единственный выход — иначе ее бы задушили налоги.

Помимо сельчанки, в суде допросили и сотрудников подразделения, которые проверяли справки о доходах. Выяснилось еще одно противоречие: ответчик утверждает, что хоть и не указал в справках, что он брал крупные суммы взаймы, но прикладывал соответствующие документы. Однако они позже таинственным образом исчезли — если вообще были. По крайней мере, в личном деле экс-полицейского эти договоры не нашли, а в справках, повторимся, никакого отсыла на приложения не указано.