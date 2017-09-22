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16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

74% опрошенных волгоградцев недовольны качеством капремонта домов

73,9% участников онлайн-опроса «Качество капитального ремонта» заявили, что не довольны капремонтом домов в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщил депутат облдумы Николай Лукьяненко, из опрошенных только 47,7% обратились с жалобами на качество проводимых работ в Региональный фонд капитального ремонта. 17,5% заявили, что не знают, куда обращаться при недобросовестном поведении коммунальщиков.

«68% опрошенных затруднились назвать подрядчика, выполняющего работы по капитальному ремонту общего имущества в их домах», — отметил народный избранник.

По его словам, результаты опроса обобщены и скоро будут направлены регоператору для проведения проверок.

Отметим, что онлайн-опрос горожан прошел в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», куратором которого в регионе является Николай Лукьяненко.

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