74% опрошенных волгоградцев недовольны качеством капремонта домов

Источник: Аргументы и факты

Как сообщил депутат облдумы Николай Лукьяненко, из опрошенных только 47,7% обратились с жалобами на качество проводимых работ в Региональный фонд капитального ремонта. 17,5% заявили, что не знают, куда обращаться при недобросовестном поведении коммунальщиков.

«68% опрошенных затруднились назвать подрядчика, выполняющего работы по капитальному ремонту общего имущества в их домах», — отметил народный избранник.

По его словам, результаты опроса обобщены и скоро будут направлены регоператору для проведения проверок.