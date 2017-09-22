74% опрошенных волгоградцев недовольны качеством капремонта домов
73,9% участников
73,9% участников
Как сообщил депутат облдумы Николай Лукьяненко, из опрошенных только 47,7% обратились с жалобами на качество проводимых работ в Региональный фонд капитального ремонта. 17,5% заявили, что не знают, куда обращаться при недобросовестном поведении коммунальщиков.
«68% опрошенных затруднились назвать подрядчика, выполняющего работы по капитальному ремонту общего имущества в их домах», — отметил народный избранник.
По его словам, результаты опроса обобщены и скоро будут направлены регоператору для проведения проверок.
Отметим, что