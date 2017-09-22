Движение некоторых маршрутов изменят в Астане
Движение маршрутов № 2, 10, 31 будет временно изменено, передает медиацентр акимата Астаны.
Движение маршрутов № 2, 10, 31 будет временно изменено, передает медиацентр акимата Астаны.
В связи с проведением дорожных работ по улице Ташенова на участке от перекрестка Ташенова до улицы Шалкыма, движение транспортных средств будет ограничено полностью с 22 часов 22 сентября до 25 сентября.
«В связи с этим движение маршрутов № 2, 10, 31 будет временно перенесено с улицы Ташенова на улицу Бараева, улицу Кравцова», ― говорится в сообщении.