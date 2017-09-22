Житель Башкирии нуждается в лечении на 22 млн рублей в год

Как сообщили в Прокуратуре РБ, мужчина около пяти лет страдает редким заболеванием, включенным в льготный перечень, и имеет право на бесплатное получение препаратов. Ему нужна непрерывная терапия, стоимость годового курса — 22 млн рублей. Минздрав отказывался предоставлять лекарство ввиду недостатка средств.