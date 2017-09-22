Житель Башкирии нуждается в лечении на 22 млн рублей в год
УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии прокуратура обязала республиканский Минздрав обеспечить 33-летнего жителя Бирска лекарствами.
УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии прокуратура обязала республиканский Минздрав обеспечить 33-летнего жителя Бирска лекарствами.
Как сообщили в Прокуратуре РБ, мужчина около пяти лет страдает редким заболеванием, включенным в льготный перечень, и имеет право на бесплатное получение препаратов. Ему нужна непрерывная терапия, стоимость годового курса — 22 млн рублей. Минздрав отказывался предоставлять лекарство ввиду недостатка средств.
Как сообщалось ранее, в 2016 году сумма, выделенная на пациентов с редкими заболеваниями, составляла 380 млн рублей на 335 пациентов — условно около 1,35 млн на каждого.