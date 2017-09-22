Популярный певец посвятил новую песню Краснодару и Кубани

Наш земляк, популярный певец Андрей Иванцов на днях презентовал в социальных сетях и на своем официальном сайте новую песню «На Кубани», посвященную 80-летию Краснодарского края и Дню города Краснодара.

Песня уже находится в «горячей» ротации на многих радиостанциях: «Радио Шансон», «Казак ФМ», «Городское Радио Краснодара» и других.

По неподтвержденным данным, эта песня может прозвучать в исполнении Андрея Иванцова на праздничном концерте, который пройдет во время празднования в Краснодаре Дня города, который будет отмечаться в предстоящие выходные.

Песню можно прослушать и скачать на официальном сайте артиста и в соцсетях: andrivancov.ru/musics; vk.com/andreyivancov; ok.ru/andrivancov/statuses.