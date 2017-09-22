В Узбекистане депутаты ищут способы сократить количество разводов
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Узбекистане продолжают искать новые способы сокращения числа разводов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Узбекистане продолжают искать новые способы сокращения числа разводов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Одна из новых законодательных инициатив узбекских депутатов — внесение дополнений в Семейный кодекс страны, которые усилят влияние на этот процесс органов местного самоуправления — махаллей.
Сегодня при каждом махаллинском комитете в стране действует специальная Примирительная комиссия, которая выступает в роли арбитра в семейных спорах супругов. Это орган несколько напоминает действовавшие в советское время «дружеские суды на производствах», собиравшие супругов и проводивших с ними беседы.
Появление этих комиссий серьезно затормозило и так не быстрый процесс развода, так как махалля дает супругам подумать над этим решением от пары месяцев до полугода. Только после этого она выдает им специальный акт о проведении с ними примирительных бесед. Казалось бы, простая и никому не нужная бумажка — но дьявол как всегда кроется в деталях.
В суде при сдаче документов на развод эта бумажка значится первым пунктом. Хотя в законодательстве это требование нигде не прописано. Но ругаться по этому поводу в узбекских судах не с кем — в окошке, где принимают документы, сидит обычный клерк, который просто не возьмет ваше заявление без акта махалли.
Теперь депутаты планируют внести поправки, согласно которым суды и органы загса обяжут уведомлять примирительные комиссии о наличии в их производстве дел, связанных с расторжением брака. Это, по мнению законотворцев, позволит не доводить дело о разводе до суда и сохранить семью.
Тем самым народные избранники видимо пытаются исключить существовавшую коллизию, когда часть юридически грамотных граждан
В Узбекистане уже давно предпринимаются различные меры по укреплению семьи. Так, например, были созданы различные организации по поддержке молодых семей, а также Совет свекровей.
В прошлом году в республике было зарегистрировано 29,4 тысячи разводов. В тройку лидеров по росту их числа вошли Джизакская, Сырдарьинская и Хорезмская области. По оценке специалистов, чаще всего в Узбекистане брак расторгают молодые люди в возрасте 20−25 лет.