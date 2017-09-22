Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Экс-муж обидел и возмутил Максакову своим решением - СМИ
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8В Москве открыли памятник Калашникову
13:54 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане депутаты ищут способы сократить количество разводов

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Узбекистане продолжают искать новые способы сокращения числа разводов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Одна из новых законодательных инициатив узбекских депутатов — внесение дополнений в Семейный кодекс страны, которые усилят влияние на этот процесс органов местного самоуправления — махаллей.

Сегодня при каждом махаллинском комитете в стране действует специальная Примирительная комиссия, которая выступает в роли арбитра в семейных спорах супругов. Это орган несколько напоминает действовавшие в советское время «дружеские суды на производствах», собиравшие супругов и проводивших с ними беседы.

Появление этих комиссий серьезно затормозило и так не быстрый процесс развода, так как махалля дает супругам подумать над этим решением от пары месяцев до полугода. Только после этого она выдает им специальный акт о проведении с ними примирительных бесед. Казалось бы, простая и никому не нужная бумажка — но дьявол как всегда кроется в деталях.

В суде при сдаче документов на развод эта бумажка значится первым пунктом. Хотя в законодательстве это требование нигде не прописано. Но ругаться по этому поводу в узбекских судах не с кем — в окошке, где принимают документы, сидит обычный клерк, который просто не возьмет ваше заявление без акта махалли.

Теперь депутаты планируют внести поправки, согласно которым суды и органы загса обяжут уведомлять примирительные комиссии о наличии в их производстве дел, связанных с расторжением брака. Это, по мнению законотворцев, позволит не доводить дело о разводе до суда и сохранить семью.

Тем самым народные избранники видимо пытаются исключить существовавшую коллизию, когда часть юридически грамотных граждан все-таки сдавала свои документы на развод напрямую в суд минуя копания в грязном белье и разговоры в стиле «Пусть говорят» с чужими лицами в махалле.

В Узбекистане уже давно предпринимаются различные меры по укреплению семьи. Так, например, были созданы различные организации по поддержке молодых семей, а также Совет свекровей.

В прошлом году в республике было зарегистрировано 29,4 тысячи разводов. В тройку лидеров по росту их числа вошли Джизакская, Сырдарьинская и Хорезмская области. По оценке специалистов, чаще всего в Узбекистане брак расторгают молодые люди в возрасте 20−25 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
Подробности: как российские военные прорвали окружение в Сирии
Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь