В Красноярске закроют движение автобусов по двум улицам

Источник: РИА "Новости"

С 23 сентября по 9 октября в Красноярске закроют движение общественного транспорта по улицам Железнодорожников и Северной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения движения связано с дорожно-строительными работами на улице Северной.

Маршруты №№ 3, 5, 52, 53 будут осуществлять движение по схеме: ул. Робеспьера — ул. Республики — ул. Маерчака и далее по своим схемам движения. Маршруты № 88, 99 будут осуществлять движение по ул. Республики — ул. Маерчака и далее по своим схемам движения.

В обратном направлении:

маршрут № 88 будет двигаться по ул. Калинина — ул. Маерчака — ул. Республики и далее по своей схеме движения; маршрут № 3 будет осуществлять движение по пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов и далее по своей схеме движения; маршруты №№ 5, 52, 53, 99 по пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Республики и далее по своим схемам движения.