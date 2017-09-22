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13:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Расписания муниципальных автобусов сходного направления в Нижнем Новгороде планируется согласовать между собой

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода, в настоящее время прорабатывается вопрос о необходимости разработки совместного расписания движения автобусов на маршрутах сходного направления.

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы не возникало такой ситуации, что после долгого периода ожидания приходят сразу два муниципальных автобуса разных маршрутов в попутном направлении, а по возможности была равномерность в их движении», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, руководству всех транспортных предприятий дано указание на установление максимального контроля за соблюдением утвержденных расписаний движения, в первую очередь в часы пик и вечернее время.

При этом, в департаменте отметили, что на нарушение выполнения расписаний движения влияют транспортные заторы, а также недовыпуск автобусов в связи с нехваткой подвижного и водительского состава. «Закупка новых автобусов позволила частично заместить изношенный подвижной состав», — подчеркнули в департаменте.

Напомним, 1 сентября на муниципальные маршруты вышли 100 ЛиАЗов и 50 ПАЗов «Вектор», которые поступили в три городских автопарка в начале августа.

Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду необходимо еще 150 новых автобусов для сокращения интервалов их движения.

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