Расписания муниципальных автобусов сходного направления в Нижнем Новгороде планируется согласовать между собой

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы не возникало такой ситуации, что после долгого периода ожидания приходят сразу два муниципальных автобуса разных маршрутов в попутном направлении, а по возможности была равномерность в их движении», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, руководству всех транспортных предприятий дано указание на установление максимального контроля за соблюдением утвержденных расписаний движения, в первую очередь в часы пик и вечернее время.

При этом, в департаменте отметили, что на нарушение выполнения расписаний движения влияют транспортные заторы, а также недовыпуск автобусов в связи с нехваткой подвижного и водительского состава. «Закупка новых автобусов позволила частично заместить изношенный подвижной состав», — подчеркнули в департаменте.

Напомним, 1 сентября на муниципальные маршруты вышли 100 ЛиАЗов и 50 ПАЗов «Вектор», которые поступили в три городских автопарка в начале августа.