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14:09 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге объяснили, почему забрали детей у женщины, удалившей грудь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Органы опеки забрали двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских из-за наличия у нее заболевания, при котором нельзя усыновлять детей, говорится в ответе министерства социальной политики Свердловской области на официальный запрос РИА Новости.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Женщина намерена обжаловать решение суда.

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В ответе минсоцполитики на запрос РИА Новости отмечается, что, в соответствии с законом, люди не могут усыновлять детей, если имеют одно из заболеваний, которое есть в специальном перечне.

«Принимая во внимание наличие одного из заболеваний, перечисленных в вышеуказанном перечне, на основании имеющихся в распоряжении суда документов приказ управления социальной политики… об освобождении Савиновских Ю. В. от исполнения обязанностей приемного родителя несовершеннолетних судом признан обоснованным», — говорится в сообщении министерства.

Минсоцполитики отмечает, что между интересами подопечного и интересами опекуна «возникли противоречия». Власти предлагают женщине обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Как сообщалось, в Общественной палате намерены обратиться в органы опеки, чтобы те более ответственно отнеслись к этому делу. Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков в ответ на запрос РИА Новости сообщал, что Савиновских «была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье». СК начал проверку по факту изъятия детей.

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