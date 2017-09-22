В Екатеринбурге объяснили, почему забрали детей у женщины, удалившей грудь

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Женщина намерена обжаловать решение суда.

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В ответе минсоцполитики на запрос РИА Новости отмечается, что, в соответствии с законом, люди не могут усыновлять детей, если имеют одно из заболеваний, которое есть в специальном перечне.

«Принимая во внимание наличие одного из заболеваний, перечисленных в вышеуказанном перечне, на основании имеющихся в распоряжении суда документов приказ управления социальной политики… об освобождении Савиновских Ю. В. от исполнения обязанностей приемного родителя несовершеннолетних судом признан обоснованным», — говорится в сообщении министерства.

Минсоцполитики отмечает, что между интересами подопечного и интересами опекуна «возникли противоречия». Власти предлагают женщине обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.