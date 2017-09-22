Сгоревшую деревню Пойма в Иркутской области намерены ликвидировать
18 семей уже получили сертификаты на жилье.
18 семей уже получили сертификаты на жилье.
Правительство Иркутской области намерено ликвидировать сгоревшую в мае деревню Пойма Тайшетского района Иркутской области. Об этом сказал глава региона Сергей Левченко во время «Прямой линии» сегодня, 22 сентября. Он отметил, что 18 семей, пострадавших от пожара, получили сертификаты на жилье, сообщает ИА IrkutskMedia.
«В Пойме всего несколько домов осталось. Около 18 семей уже получили квартиры. И ряд семей находится в судах. Это вынужденная мера, поскольку многие не могут предоставить документы, подтверждающие право собственности на участки и дома. Мы будем ставить вопрос перед правительством России о закрытии Поймы, это их полномочия», — пояснил глава региона.
По словам губернатора, ликвидация поселка позволит остальным жителям деревни получить новые дома. Он также отметил, что все погорельцы получат жилье до 30 сентября.
Напомним, что
24 мая произошли возгорания домов в трех поселках Тайшетского и Чунского районов. В ликвидации огня были задействованы подразделения пожарной охраны региона, федеральной противопожарной службы и пожарной охраны ФСИН России. В общей сложности непригодными для жилья в результате пожаров остались 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района и в поселке Октябрьский Чунского района. 35 домов
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