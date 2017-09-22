Сгоревшую деревню Пойма в Иркутской области намерены ликвидировать

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области намерено ликвидировать сгоревшую в мае деревню Пойма Тайшетского района Иркутской области. Об этом сказал глава региона Сергей Левченко во время «Прямой линии» сегодня, 22 сентября. Он отметил, что 18 семей, пострадавших от пожара, получили сертификаты на жилье, сообщает ИА IrkutskMedia.

«В Пойме всего несколько домов осталось. Около 18 семей уже получили квартиры. И ряд семей находится в судах. Это вынужденная мера, поскольку многие не могут предоставить документы, подтверждающие право собственности на участки и дома. Мы будем ставить вопрос перед правительством России о закрытии Поймы, это их полномочия», — пояснил глава региона.

По словам губернатора, ликвидация поселка позволит остальным жителям деревни получить новые дома. Он также отметил, что все погорельцы получат жилье до 30 сентября.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке было восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.

24 мая произошли возгорания домов в трех поселках Тайшетского и Чунского районов. В ликвидации огня были задействованы подразделения пожарной охраны региона, федеральной противопожарной службы и пожарной охраны ФСИН России. В общей сложности непригодными для жилья в результате пожаров остались 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района и в поселке Октябрьский Чунского района. 35 домов из-за природного пожара сгорело в деревне Пойма Тайшетского района. Около пяти тонн одежды, средств личной гигиены, посуды, товаров бытовой химии и продуктов собрали в Иркутске за пять дней для помощи погорельцам из Тайшетского и Чунского районов.

Пострадавшим от пожаров жителям деревни Вершина Аларского района Иркутской области выделено 25 соток для строительства новых домов. Кроме того, министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде поступили заявки на получение 1,2 тысячи кубометров леса. Денежную и гуманитарную помощь собрали и передали пострадавшим члены районного молодежного парламента, пришли посылки от населения области и военных, в районной администрации приняли решение о перечислении для помощи пострадавшим однодневного заработка. Из-за пожаров в Иркутской области был введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт. Президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Иркутской области Сергею Левченко и исполняющему обязанности главы Бурятии Алексею Цыденову организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг. В ходе телефонных разговоров они информировали лидера страны о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.

Министерство экономического развития РФ приняло решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе Иркутской области. В отличие от других пострадавших от пожаров поселков в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям Бубновки будут выданы сертификаты из-за ликвидации населенного пункта, независимо, пострадали их дома от пожара или нет.

Погорельцы из Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры 27 июля. Всего на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.