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14:22 (мск), источник: VN.ru

МЧС предупреждает о резком похолодании и мокром снеге

Неблагоприятный прогноз дают синоптики: с 23 по 25 сентября в Новосибирске и районах области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также понижение температуры. МЧС России предупреждает о риске возникновения бытовых пожаров.

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«Из-за погодных условий жители начинают топить печи и включают обогреватели, нередко забывая при этом об осторожности. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности — это гарантия защиты от пожаров», — говорят в ГУ МЧС по региону.

Специалисты советуют пользоваться только исправными обогревателями, устанавливать их вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Не оставляйте без присмотра и на ночь включенные электроприборы. Не перегружайте электросеть и не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов.

Добавим, что в ночь на субботу температура в Новосибирске будет от минус 2 до плюс 3 градусов и осадки уже в виде дождя и мокрого снега. Северо-западный ветер будет усиливаться днем до 12−17 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

В субботу днем, 23 сентября, температура не превысит отметок плюс 3−5 градусов, и похолодание продолжится. В ночные часы температура будет в пределах -4,+1 градус, также осадки в виде дождя и снега. Ветер северный порывистый.

«В воскресенье ожидаем существенное понижение температуры, — продолжают синоптики. —  Днем от нуля до плюс 5 градусов, ночью минус 2−5 градусов, ветер северных направлений и осадки. В понедельник характер погоды не изменится, также будет холодно и с осадками. Температура останется в тех же пределах: днем 0 — плюс 5 градусов, ночью минус 3−5».

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