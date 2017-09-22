МЧС предупреждает о резком похолодании и мокром снеге

«Из-за погодных условий жители начинают топить печи и включают обогреватели, нередко забывая при этом об осторожности. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности — это гарантия защиты от пожаров», — говорят в ГУ МЧС по региону.

Специалисты советуют пользоваться только исправными обогревателями, устанавливать их вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Не оставляйте без присмотра и на ночь включенные электроприборы. Не перегружайте электросеть и не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов.

Добавим, что в ночь на субботу температура в Новосибирске будет от минус 2 до плюс 3 градусов и осадки уже в виде дождя и мокрого снега. Северо-западный ветер будет усиливаться днем до 12−17 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

В субботу днем, 23 сентября, температура не превысит отметок плюс 3−5 градусов, и похолодание продолжится. В ночные часы температура будет в пределах -4,+1 градус, также осадки в виде дождя и снега. Ветер северный порывистый.