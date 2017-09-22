Не менее 40% южноуральцев получат прививки от гриппа

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в области против гриппа уже привито около 300 тысяч человек, примерно треть из них — дети. В предыдущем сезоне в Челябинской области были привиты 32,6 процента населения — почти 1,1 миллиона человек.

Прошлый эпидсезон показал, что число заболевших среди привитого населения в 26 раз ниже, чем среди непривитого. Коэффициент эпидемиологической эффективности составил 99,8 процента.

Подготовка к возможной эпидемии гриппа идет полным ходом. На случай эпидемии медицинские организации региона обеспечены оборудованием и коечным фондом для оказания медицинской помощи на 109%, реанимационной аппаратурой — на 146%, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой на 217%.

В настоящее время ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. За неделю зарегистрировано 19 тысяч 326 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 40%. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 24,4%. Случаев выявления вируса гриппа в текущем сезоне в Челябинске не зарегистрировано.