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14:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Не менее 40% южноуральцев получат прививки от гриппа

В Челябинской области в этом году планируется привить против гриппа не менее 40% населения, а в группах риска — не менее 75%. Только за счет средств федерального бюджета медики намерены привить не менее 1 миллиона 312 тысяч человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в области против гриппа уже привито около 300 тысяч человек, примерно треть из них — дети. В предыдущем сезоне в Челябинской области были привиты 32,6 процента населения — почти 1,1 миллиона человек.

Прошлый эпидсезон показал, что число заболевших среди привитого населения в 26 раз ниже, чем среди непривитого. Коэффициент эпидемиологической эффективности составил 99,8 процента.

Подготовка к возможной эпидемии гриппа идет полным ходом. На случай эпидемии медицинские организации региона обеспечены оборудованием и коечным фондом для оказания медицинской помощи на 109%, реанимационной аппаратурой — на 146%, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой на 217%.

В настоящее время ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. За неделю зарегистрировано 19 тысяч 326 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 40%. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 24,4%. Случаев выявления вируса гриппа в текущем сезоне в Челябинске не зарегистрировано.

Напомним, 23 сентября жители Челябинска, Копейска, Магнитогорска и Златоуста могут бесплатно привиться против гриппа.

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