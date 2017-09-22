Ближайший месяц в Башкирии будет дождливым

В республике установится по-настоящему осенняя погода: начиная с понедельника, 25 сентября, резко похолодает: столбик термометра опустится до +7 градусов днем и +3 градусов ночью. Не за горами и первые заморозки: в грядущие выходные, 23 и 24 сентября, в некоторых районах республики похолодает до 0 градусов.

Вместе с холодами в Башкирию придут затяжные ливни: редкий день в октябре порадует солнцем и ясной погодой без осадков. Так, например, на следующей неделе дожди «порадуют» жителей республики во все дни недели, кроме понедельника. А уже в середине октября ночью на термометре установится стабильная отметка в 0 градусов.