Ближайший месяц в Башкирии будет дождливым
Синоптики уверены — бабье лето закончилось и пришло время холодов.
Синоптики уверены — бабье лето закончилось и пришло время холодов.
В республике установится
Вместе с холодами в Башкирию придут затяжные ливни: редкий день в октябре порадует солнцем и ясной погодой без осадков. Так, например, на следующей неделе дожди «порадуют» жителей республики во все дни недели, кроме понедельника. А уже в середине октября ночью на термометре установится стабильная отметка в 0 градусов.