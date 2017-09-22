В Ростове-на-Дону прогнозируют похолодание
В ближайшую неделю жители Ростова ощутят заметное похолодание. Об этом свидетельствует данные Гидрометцентра России.
В ближайшую неделю жители Ростова ощутят заметное похолодание. Об этом свидетельствует данные Гидрометцентра России.
Так, в выходные температура днем опустится до отметки 24−25 градусов, ночью — до 13−15 градусов. Ощутимое похолодание начнется со среды, 27 сентября. Температура днем составит 18 градусов, ночью — 9 градусов.
Осадков в сентябре не прогнозируют.