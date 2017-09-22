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15:46 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове-на-Дону прогнозируют похолодание

В ближайшую неделю жители Ростова ощутят заметное похолодание. Об этом свидетельствует данные Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Так, в выходные температура днем опустится до отметки 24−25 градусов, ночью — до 13−15 градусов. Ощутимое похолодание начнется со среды, 27 сентября. Температура днем составит 18 градусов, ночью — 9 градусов.

Осадков в сентябре не прогнозируют.

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