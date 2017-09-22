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14:29 (мск), источник: РИА Крым

Умер глава Службы технадзора Крыма Владимир Александренко

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости (Крым). На 71 году ушел из жизни руководитель Службы технического надзора Республики Крым Владимир Александренко. Соболезнования родным и близким покойного высказал на своей странице в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С большой скорбью и болью воспринял известие о кончине Владимира Евгеньевича Александренко. Это невосполнимая потеря для Крыма и всех нас. Владимир Евгеньевич значительную часть своей жизни посвятил службе Отечеству. Его всегда отличали верность воинскому долгу и офицерской чести. Он навсегда останется в нашей памяти образцом высокого профессионализма, честности и патриотизма, самоотверженной и беззаветной любви к Крыму и России», — сказал глава Крыма.

Владимир Александренко родился в Закарпатье в 1947 году. Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-техническое училище, преподавал в Симферопольском высшем военно-строительном училище, до выхода на пенсию работал начальником инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Симферополе.

В 2008 году Александренко восстановлен на госслужбе в должности замначальника инспекции ГАСК в Автономной Республике Крым. С 2014 года он возглавлял государственное унитарное предприятие Республики Крым «Служба технического надзора».

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