Умер глава Службы технадзора Крыма Владимир Александренко

«С большой скорбью и болью воспринял известие о кончине Владимира Евгеньевича Александренко. Это невосполнимая потеря для Крыма и всех нас. Владимир Евгеньевич значительную часть своей жизни посвятил службе Отечеству. Его всегда отличали верность воинскому долгу и офицерской чести. Он навсегда останется в нашей памяти образцом высокого профессионализма, честности и патриотизма, самоотверженной и беззаветной любви к Крыму и России», — сказал глава Крыма.