В выходные автобусы № 3 будут двигаться по измененному маршруту

В выходные автобусы № 3 будут двигаться по измененному маршруту

На пересечении улицы Монастырская и Комсомольского проспекта сейчас ведутся работы по реконструкции теплотрассы. По этой причине два дня автобусы будут ездить в объезд.