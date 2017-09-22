В выходные автобусы № 3 будут двигаться по измененному маршруту
На пересечении улицы Монастырская и Комсомольского проспекта сейчас ведутся работы по реконструкции теплотрассы. По этой причине два дня автобусы будут ездить в объезд.
На пересечении улицы Монастырская и Комсомольского проспекта сейчас ведутся работы по реконструкции теплотрассы. По этой причине два дня автобусы будут ездить в объезд.
По информации администрации Перми, 23 и24 сентября автобусный маршрут № 3 от остановки «Станция Пермь-1» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать по улицам Монастырской, Сибирской, Советской и Комсомольскому проспекту.