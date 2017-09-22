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14:35 (мск), источник: Новости Перми

В выходные автобусы № 3 будут двигаться по измененному маршруту

На пересечении улицы Монастырская и Комсомольского проспекта сейчас ведутся работы по реконструкции теплотрассы. По этой причине два дня автобусы будут ездить в объезд.

По информации администрации Перми, 23 и24 сентября автобусный маршрут № 3 от остановки «Станция Пермь-1» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать по улицам Монастырской, Сибирской, Советской и Комсомольскому проспекту.

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