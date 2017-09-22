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14:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии приставы получили 200 жалоб на коллекторские агентства

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Служба судебных приставов по Башкортостану приняла с начала года 200 жалоб на действия коллекторов, сообщили в УФССП.

В результате было возбуждено пять административных дел: три — в отношении сотрудников коллекторских агентств, еще два — в отношении юридических лиц. Три из них уже рассмотрены судом и закончились назначением штрафа. 50 тысяч рублей должно заплатить в казну ООО «СинтенелКредитМенеджмент», превысившее допустимое количество звонков должнику.

Закон о коллекторах заработал с 1 января 2017 года. Теперь коллекторы не имеют права звонить должнику чаще 1 раза в день или 2-х в неделю и писать больше двух SMS в день, Наносить визит можно один раз в неделю, по будням — с 08.00 до 22.00, в выходные — с 09.00 до 20.00.

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