В Башкирии приставы получили 200 жалоб на коллекторские агентства

В результате было возбуждено пять административных дел: три — в отношении сотрудников коллекторских агентств, еще два — в отношении юридических лиц. Три из них уже рассмотрены судом и закончились назначением штрафа. 50 тысяч рублей должно заплатить в казну ООО «СинтенелКредитМенеджмент», превысившее допустимое количество звонков должнику.

Закон о коллекторах заработал с 1 января 2017 года. Теперь коллекторы не имеют права звонить должнику чаще 1 раза в день или 2-х в неделю и писать больше двух SMS в день, Наносить визит можно один раз в неделю, по будням — с 08.00 до 22.00, в выходные — с 09.00 до 20.00.