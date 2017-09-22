Росприроднадзор выявил несколько незаконных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде
Росприроднадзор выявил несколько несанкционированных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Росприроднадзор выявил несколько несанкционированных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Сообщается, что по результатам комплексного обследования территории «Бурнаковской низины» в границах Бурнаковский проезд — ул. Коминтерна — Сормовское шоссе были зафиксированы множественные места загрязнения почвы, в том числе нефтепродуктами, кислыми гудронами, нефтешламами, строительным и бытовым мусором. При этом значительная их часть относятся к вновь образованным.
Инспекторами департамента были зафиксированы факты несанкционированного сброса мусора в ночное и вечернее время. На одном незаконном объекте размещения отходов даже организована охрана. Задержанные владельцы грузовых транспортных средств привлечены к административной ответственности.
Как сообщил начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин, ведомство в настоящее время ведёт работу по данной территории с правоохранительными органами, природоохранной прокуратурой и ФСБ. «Мы также рассчитываем на эффективное содействие со стороны муниципальных властей. На сегодняшний день достигнуто взаимопонимание с главой города Елизаветой Солонченко», — отметил он.
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«Аналогичная работа ведется в части объектов накопленного ущерба (пруды кислых гудронов, шламонакопители
Напомним, что в феврале 2014 года департамент Росприроднадзора по ПФО выявил три объекта накопленного экологического ущерба на территории Бурнаковской низины.