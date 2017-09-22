Старейшая жительница Иркутской области раскрыла секрет долголетия

Внучка играет на пианино, родные накрывают на стол, а из школы пришли правнуки. В этом доме уже с порога чувствуется любовь и теплота. Именно здесь, со своей дочерью и зятем, живет старейшая жительница области Любовь Александровна Григорьева. В минувший понедельник она отметила свой 106-й день рождения.

— Мы стараемся всегда отмечать такие юбилейные даты, — говорит дочь Любови Григорьевой Галина Сидорова.

Сегодня за столом собрались почти все близкие люди. Юрий Александрович вспоминает: были нелёгкие времена, приходилось сутками пропадать на заводе, но надежное плечо тёщи всегда было рядом.

— Я благодарен тёще еще за то, что она помогла нам вырастить детей. Мы знали и были спокойны, что дети досмотрены, были под контролем, — говорит зять Любови Григорьевой Юрий Сидоров.

Держишь в руках старые фотографии различных эпох и как будто чувствуешь те времена:

— Мама сказала, что это дедушка с бабушкой воспитывали. Ещё на воспитание ребёнка-сироту брали.

Любовь Александровна воспитывалась в крепкой и дружной семье, именно такие качества она прививала и своим детям.

— Мама с папой прожили долго, в дружбе и согласии, целых 60 лет. Нам они тоже показывали пример такой семейной жизни. И чтобы наши ребята старались так же жить, — говорит дочь Любови Григорьевой Галина Сидорова.

По сей день она не сидит без дела — то на кухне поможет, то бельё погладит, а на свой 100-летний юбилей сама испекла торт. На нескромный вопрос «Как дожить до 100 лет» Любовь Александровна по-детски рассмеялась.