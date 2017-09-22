Старейшая жительница Иркутской области раскрыла секрет долголетия
Старейшей жительнице Прибайкалья Любови Григорьевой исполнилось 106 лет.
Старейшей жительнице Прибайкалья Любови Григорьевой исполнилось 106 лет.
Внучка играет на пианино, родные накрывают на стол, а из школы пришли правнуки. В этом доме уже с порога чувствуется любовь и теплота. Именно здесь, со своей дочерью и зятем, живет старейшая жительница области Любовь Александровна Григорьева. В минувший понедельник она отметила свой 106-й день рождения.
— Мы стараемся всегда отмечать такие юбилейные даты, — говорит дочь Любови Григорьевой Галина Сидорова.
Сегодня за столом собрались почти все близкие люди. Юрий Александрович вспоминает: были нелёгкие времена, приходилось сутками пропадать на заводе, но надежное плечо тёщи всегда было рядом.
— Я благодарен тёще еще за то, что она помогла нам вырастить детей. Мы знали и были спокойны, что дети досмотрены, были под контролем, — говорит зять Любови Григорьевой Юрий Сидоров.
Держишь в руках старые фотографии различных эпох и как будто чувствуешь те времена:
— Мама сказала, что это дедушка с бабушкой воспитывали. Ещё на воспитание
Любовь Александровна воспитывалась в крепкой и дружной семье, именно такие качества она прививала и своим детям.
— Мама с папой прожили долго, в дружбе и согласии, целых 60 лет. Нам они тоже показывали пример такой семейной жизни. И чтобы наши ребята старались так же жить, — говорит дочь Любови Григорьевой Галина Сидорова.
По сей день она не сидит без дела — то на кухне поможет, то бельё погладит, а на свой 100-летний юбилей сама испекла торт. На нескромный вопрос «Как дожить до 100 лет» Любовь Александровна
— Самое главное, чтобы не было взрывов, скандалов и всего прочего, — говорит старейшая жительница Иркутской области Любовь Григорьева.