Премьера «Матильды» в Новосибирске прошла с аншлагом и без происшествий

Устроить предпремьерный показ еще до премьеры ставшей скандальной работы режиссера Алексея Учителя решились в сети кинотеатров «Люксор». Сеансы проходили одновременно в нескольких залах. Почти все билеты в них были раскуплены в течение суток после открытия продаж.

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При этом звучали опасения, что противники картины могут попытаться сорвать показ. Несколько человек попытались развернуть в фойе плакаты с надписями против демонстрации киноленты, однако были задержаны сотрудниками группы быстрого реагирования и выдворены из кинотеатра.

В фильме рассказывается об отношениях молодого цесаревича, будущего императора Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской.

Задолго до появления на широких экранах картина вызвала множество негативных откликов со стороны православной общественности. Наиболее радикальные противники фильма требовали запретить его показ на территории России.