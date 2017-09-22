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17:37 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде подвели итоги конкурса «Волгоградская область в фотообъективе»

В этом году в конкурсе приняли участие более 30 любителей фотографии из Волгограда и Волгоградской области, которые представили более 85 работ в 7 номинациях. Помимо этого все работы участвовали в номинации «Приз зрительских симпатий», победитель в которой определялся путём народного голосования на двух фотовыставках.

По итогам заседания конкурсной комиссии были выбраны лучшие работы. В номинации «Культурное наследие» и «Активный отдых и экстрим» победил Александр Куликов. Лучшим в номинациях «Природные красоты», «События, праздники, фестивали», «Город с высоты» стал Павел Мирошкин, он же получил приз зрительских симпатий. В номинации «Связь времен» отметили Анну Демченко, а в номинации «Волгоградская область глазами туриста» главный приз получила Татьяна Паулькина.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 29 сентября 2017 года в рамках проведения II Ежегодной региональной премии «Volgograd Tourism Awards», которая объединит на одной площадке представителей туристического бизнеса, органов власти и предприятий индустрии туризма Волгоградской области. Организатором мероприятия выступает ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов».

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