В Волгограде подвели итоги конкурса «Волгоградская область в фотообъективе»

В этом году в конкурсе приняли участие более 30 любителей фотографии из Волгограда и Волгоградской области, которые представили более 85 работ в 7 номинациях. Помимо этого все работы участвовали в номинации «Приз зрительских симпатий», победитель в которой определялся путём народного голосования на двух фотовыставках.