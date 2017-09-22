В Волгограде подвели итоги конкурса «Волгоградская область в фотообъективе»

По итогам заседания конкурсной комиссии были выбраны лучшие работы. В номинации «Культурное наследие» и «Активный отдых и экстрим» победил Александр Куликов. Лучшим в номинациях «Природные красоты», «События, праздники, фестивали», «Город с высоты» стал Павел Мирошкин, он же получил приз зрительских симпатий. В номинации «Связь времен» отметили Анну Демченко, а в номинации «Волгоградская область глазами туриста» главный приз получила Татьяна Паулькина.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 29 сентября 2017 года в рамках проведения II Ежегодной региональной премии «Volgograd Tourism Awards», которая объединит на одной площадке представителей туристического бизнеса, органов власти и предприятий индустрии туризма Волгоградской области. Организатором мероприятия выступает ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов».