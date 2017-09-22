Полиция призывает водителей быть осторожнее за рулем во время дождя
Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов проявлять осторожность и внимание на дорогах во время дождя.
Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов проявлять осторожность и внимание на дорогах во время дождя.
НИП рекомендует водителям:
— увеличить безопасное расстояние во время движения.
— использовать огни ближнего света.
— избегать маневров в движении обгоны.
— использовать системы освещения, сигнализации и кондиционирования воздуха.
— обеспечить очень хорошую видимость лобового стекла, боковых стекол и заднего стекла.
— проверять, чтобы стеклоочистители, кондиционер и