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15:05 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция призывает водителей быть осторожнее за рулем во время дождя

Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов проявлять осторожность и внимание на дорогах во время дождя.

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Источник: Actualitati.md

НИП рекомендует водителям:

— увеличить безопасное расстояние во время движения.

— использовать огни ближнего света.

— избегать маневров в движении обгоны.

— использовать системы освещения, сигнализации и кондиционирования воздуха.

— обеспечить очень хорошую видимость лобового стекла, боковых стекол и заднего стекла.

— проверять, чтобы стеклоочистители, кондиционер и печка-вентилятор были в хорошем рабочем состоянии.

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