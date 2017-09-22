Между Томской и Новосибирской областями появится новый заповедник

Флора и фауна болотистой местности разнообразна: там насчитывается 123 вида сосудистых растений, 26 видов редких и исчезающих видов, в том числе два краснокнижных. Здесь обитают лоси, бурые медведи и рыси, а в совокупности в Красные книги занесен 41 вид животных.

«ФедералПресс» ранее писал: Министерство природы РФ рассматривает возможность введения «налога на туризм» — сбор за посещение региональных заповедников страны. Свою инициативу авторы законопроекта объясняют возможностью направить полученные деньги на развитие экотуризма России. Отмечается также, что в случае введения данного сбора, для местных жителей будут предусмотрены существенные скидки и льготы. Так как нововведение будет касаться только специально охраняемых зон, возникает несколько нюансов. Во-первых, в настоящее время нет точных данных по площадям заказников в регионах, во-вторых, многие администрации заповедников пытаются снять с таких лесов «престижный» статус для получения разрешения на строительство на данных территориях элитного жилья.