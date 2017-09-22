Граффити высотой в 30 метров появится в Уфе в микрорайоне Инорс

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

УМПО вместе с администрацией Калининского района Уфы создаст граффити в Инорсе на здании нового 17-этажного дома. На рисунке будет изображен директор Уфимского моторостроительного завода Михаил Алексеевич Ферин, сообщается на сайте администрации Уфы.

Новый художественный образ Ферина приурочат к 110-летию с его рождения. Над граффити трудятся художники Артур Фазылов и Олег Кайбышев. За основу взят портрет Михаила Алексеевича в зените славы. На груди пять орденов Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак почета», многочисленные медали.

Площадь рисунка составляет 436,5 квадратных метров, высота изображения — 28,2 м. Это самый большой по площади портрет, создаваемый на стене жилого дома в Уфе.