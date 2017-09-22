Сбежавший в Волгограде 13-летний подросток найден живым и невредимым
Живым и здоровым найден сбежавший из дома в Кировском районе Волгограда 13-летний Игорь Шпаков, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Живым и здоровым найден сбежавший из дома в Кировском районе Волгограда 13-летний Игорь Шпаков, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Мальчик поссорился с родителями и ушел из дому 21 сентября.
В пятницу его увидели на улице соседи и позвали мальчика, услышав свое имя, он бросился бежать. Чуть позже его настигли сотрудники органов по делам несовершеннолетних, выяснилось что все это время он прятался в овраге, рядом с домом.
С ребенком в настоящее время беседуют психологи, они выясняют обстановку в семье.
Известно, что конфликт разгорелся